«Ненавижу это чувство». Чарло рассказал, как получил травму перед титульным боем с Цзю
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло высказался о травме левой руки, из-за которой пришлось отложить на неопределённый срок титульный бой с австралийцем Тимом Цзю.
«Я проводил спарринг и нанёс хороший удар, но, как только он дошёл до цели, я понял — что-то не так. Я сразу почувствовал, что рука пульсирует. Мне сделали два рентгеновских снимка и МРТ, чтобы понять, в чём дело. Оказалось, что рука сломана в двух местах.
Ненавижу это чувство. Мне придётся ходить в гипсе в течение двух месяцев. Я разочарован так же, как и фанаты, а может быть, и больше, потому что это был мой первый шанс защитить неоспоримый титул», — приводит слова Чарло ESPN AR.
Новость по темеТитульный бой Цзю — Чарло отложен на неопределённый срок
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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