Тим Цзю отреагировал на отмену боя с Чарло за звание абсолютного чемпиона

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю прокомментировал тот факт, что титульный бой с американским боксёром Джермеллом Чарло пришлось отложить на неопределённый срок.

«Я очень разочарован. Чувствовал, что все звёзды сошлись для поединка за титул абсолютного чемпиона… но мы двигаемся дальше. Я готов к следующему обязательному претенденту. Вернусь к Чарло, как только он залечит травму и будет готов выйти на ринг», — приводит слова Цзю ESPN AR.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), однако из-за травмы американца поединок отложен на неопределённый срок.

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