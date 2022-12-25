Чимаев рассказал, когда бы он хотел провести следующий бой

Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о том, что хотел бы провести свой следующий поединок в марте 2023 года.
«Я уже в тренировочном лагере. Понятия не имею, с кем я буду драться в следующий раз. Их имена всё время меняются. Мне каждую неделю называют новое имя, но никто из них не хочет драться. Бойцы много говорят о том, что хотели бы провести поединок со мной, но как только дело доходит до подписания контракта, то все сбегают. Мне дали уже четырёх бойцов из четырёх разных стран, но никто в итоге не согласился. Я всегда готов. Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе. Не знаю, кто будет со мной.
Мне без разницы, в какой весовой категории это будет. Главное, чтобы дали соперника, потому что я уже устал от всего этого. Поиск противника, разговоры в соцсетях – это не моя игра. Я должен следующим драться за титул. Рекорд Алекса Перейры 6-1, он проигрывал, а я не проиграл ни разу в своей жизни. А Перейра проиграл парню, который даже не дерётся в UFC. Но если UFC этого не хочет, Перейра этого не хочет, что я могу сделать? Если парни продолжают бегать от меня, просто дайте мне хоть кого-нибудь», — сказал Чимаев на своём YouTube-канале.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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