Стерлинг пообещал перейти в более тяжёлую категорию после боя с Сехудо

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг рассказал о том, что он собирается перейти в более тяжёлую весовую категорию после боя с Генри Сехудо.

«Я перейду в более тяжёлую категорию, после того как побью Генри», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с бойцом из США Ти Джеем Диллашоу. Их поединок был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

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