«Когда от тебя ждут победы, то это дополнительное давление». Кормье — о Махачеве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу россиянина Ислама Махчева.

«Ислам Махачев стал чемпионом. Он очень долго шёл к этому. Когда от тебя ждут победы, то это накладывает дополнительное давление. Поэтому когда люди постоянно говорили о нём и считали его фаворитом, то у него начинало подгорать. Он знал, что, если проиграет, падение будет ещё болезненнее», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.



Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: