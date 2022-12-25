«Когда от тебя ждут победы, то это дополнительное давление». Кормье — о Махачеве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался по поводу россиянина Ислама Махчева.
«Ислам Махачев стал чемпионом. Он очень долго шёл к этому. Когда от тебя ждут победы, то это накладывает дополнительное давление. Поэтому когда люди постоянно говорили о нём и считали его фаворитом, то у него начинало подгорать. Он знал, что, если проиграет, падение будет ещё болезненнее», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.
Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
- 25 декабря 2022
-
11:08
-
10:41
-
10:16
-
10:16
-
09:41
-
09:37
-
09:25
-
09:16
-
08:40
-
08:11
-
07:27
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2022
-
23:59
-
23:37
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:51
-
21:52
-
21:12
-
20:53
-
20:20
-
20:08
-
19:06
-
18:14
-
17:52
-
17:36
-
16:28
-
15:47
-
15:38
-
15:17
-
14:47
-
14:18
-
13:44