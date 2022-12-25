Шара Буллет подписал контракт с менеджером Ислама Махачева

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подписал контракт с менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом сообщил сам Али в своих социальных сетях. Отметим, что он также является менеджером действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

В своём последнем поединке, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд нокаутировал индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, на турнире RCC 13 в Екатеринбурге, россиянин победил своего соотечественника Михаила Рагозина единогласным решением судей.

Всего в профессиональной карьере Шарабутдина 17 боёв, в которых он не потерпел ни одного поражения.

Шара Буллет прилетел в Екатеринбург на турнир RCC 13.