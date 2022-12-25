Шара Буллет подписал контракт с менеджером Ислама Махачева
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, подписал контракт с менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом сообщил сам Али в своих социальных сетях. Отметим, что он также является менеджером действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
В своём последнем поединке, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд нокаутировал индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, на турнире RCC 13 в Екатеринбурге, россиянин победил своего соотечественника Михаила Рагозина единогласным решением судей.
Всего в профессиональной карьере Шарабутдина 17 боёв, в которых он не потерпел ни одного поражения.
Шара Буллет прилетел в Екатеринбург на турнир RCC 13.
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