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Курбанов: готов лететь в Австралию или Америку ради боя с Тимом Цзю

Курбанов: готов лететь в Австралию или Америку ради боя с Тимом Цзю
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Боксёр команды «Архангел Михаил», четвёртый номер рейтинга WBA Магомед Курбанов отреагировал на перенос боя между Джармеллом Чарло и Тимофеем Цзю на неопределённое время.

«Да, бой этот отменили. Чарло снялся с поединка. Считаю, что сейчас Джармеллу нужно освобождать титулы и за один из них я должен подраться с Цзю. А с кем ему ещё боксировать? Я четвёртый номер рейтинга. Я готов полететь в Австралию, я готов полететь в Америку ради боя с ним. В России было бы тоже очень хорошо сделать этот бой. Так что, повторюсь, Чарло пора уже освобождать пояса, делать их вакантными и надо эти титулы уже завоёвывать другим. Хватит уже держать их», — сказал Курбанов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, обсуждение возможного боя между Магомедом и Тимофеем ведётся более года. Константин Цзю выражал опасение, что бой с россиянином негативно скажется на имидже Тима в России.

Курбанов (23-0, 13 КО) последний бой провёл в Екатеринбурге 11 декабря 2022 года. Российский боец единогласным решением судей одержал победу над венесуэльцем Хоаном Гонсалесом, который на момент поединка имел рекорд 31-0, 31 КО.

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