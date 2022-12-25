Курбанов заявил о готовности заменить Чарло в бою против Тима Цзю

Боксёр команды «Архангел Михаил», четвёртый номер рейтинга WBA Магомед Курбанов выразил готовность выйти на замену после отказа от боя с Тимофеем Цзю из-за травмы руки Джармелла Чарло. Напомним, ранее абсолютный чемпион мира в первом среднем весе заявил о полученном повреждении и переносе боя на неопределённое время.



«Я очень ждал этого боя, поскольку после него для меня должна была наступить ясность. А сейчас я даже не знаю, что делать. Я официально заявляю, что готов выйти на замену. На те же сроки, на которые и запланирован бой. И сразиться за титул чемпиона мира с Тимом Цзю», — сказал Курбанов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Напомним, Магомед (23-0, 13 КО) последний бой провёл в Екатеринбурге 11 декабря 2022 года. Российский боец единогласным решением судей одержал победу над венесуэльцем Хоаном Гонсалесом, который на момент поединка имел рекорд 31-0, 31 КО.

Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю.