Курбанов заявил о готовности заменить Чарло в бою против Тима Цзю

Боксёр команды «Архангел Михаил», четвёртый номер рейтинга WBA Магомед Курбанов выразил готовность выйти на замену после отказа от боя с Тимофеем Цзю из-за травмы руки Джармелла Чарло. Напомним, ранее абсолютный чемпион мира в первом среднем весе заявил о полученном повреждении и переносе боя на неопределённое время.
«Я очень ждал этого боя, поскольку после него для меня должна была наступить ясность. А сейчас я даже не знаю, что делать. Я официально заявляю, что готов выйти на замену. На те же сроки, на которые и запланирован бой. И сразиться за титул чемпиона мира с Тимом Цзю», — сказал Курбанов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, Магомед (23-0, 13 КО) последний бой провёл в Екатеринбурге 11 декабря 2022 года. Российский боец единогласным решением судей одержал победу над венесуэльцем Хоаном Гонсалесом, который на момент поединка имел рекорд 31-0, 31 КО.
Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю.
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