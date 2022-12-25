Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Курбанов заявил о готовности заменить Чарло в бою против Тима Цзю

Курбанов заявил о готовности заменить Чарло в бою против Тима Цзю
Комментарии

Боксёр команды «Архангел Михаил», четвёртый номер рейтинга WBA Магомед Курбанов выразил готовность выйти на замену после отказа от боя с Тимофеем Цзю из-за травмы руки Джармелла Чарло. Напомним, ранее абсолютный чемпион мира в первом среднем весе заявил о полученном повреждении и переносе боя на неопределённое время.

«Я очень ждал этого боя, поскольку после него для меня должна была наступить ясность. А сейчас я даже не знаю, что делать. Я официально заявляю, что готов выйти на замену. На те же сроки, на которые и запланирован бой. И сразиться за титул чемпиона мира с Тимом Цзю», — сказал Курбанов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, Магомед (23-0, 13 КО) последний бой провёл в Екатеринбурге 11 декабря 2022 года. Российский боец единогласным решением судей одержал победу над венесуэльцем Хоаном Гонсалесом, который на момент поединка имел рекорд 31-0, 31 КО.

Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму

Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022