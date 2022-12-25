Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарло: я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия этого не допустят

Чарло: я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия этого не допустят
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло обратился к фанатам после того, как его бой с австралийцем Тимом Цзю был отложен на неопределённый срок.

«Я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия по боксу этого не допустят. Я готовился к этому бою сильнее, чем когда-либо. Вот что происходит, когда вы доводите себя до предела. После того как моя рука заживёт, я вернусь в лучшей форме, чтобы защитить своё наследие», — приводит слова Чарло boxingnews24.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), однако из-за травмы американца поединок отложен на неопределённый срок.

Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022