Чарло: я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия этого не допустят

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло обратился к фанатам после того, как его бой с австралийцем Тимом Цзю был отложен на неопределённый срок.



«Я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия по боксу этого не допустят. Я готовился к этому бою сильнее, чем когда-либо. Вот что происходит, когда вы доводите себя до предела. После того как моя рука заживёт, я вернусь в лучшей форме, чтобы защитить своё наследие», — приводит слова Чарло boxingnews24.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), однако из-за травмы американца поединок отложен на неопределённый срок.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю.