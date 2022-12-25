Чарло: я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия этого не допустят
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло обратился к фанатам после того, как его бой с австралийцем Тимом Цзю был отложен на неопределённый срок.
«Я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи и комиссия по боксу этого не допустят. Я готовился к этому бою сильнее, чем когда-либо. Вот что происходит, когда вы доводите себя до предела. После того как моя рука заживёт, я вернусь в лучшей форме, чтобы защитить своё наследие», — приводит слова Чарло boxingnews24.
Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), однако из-за травмы американца поединок отложен на неопределённый срок.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю.
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