«50 на 50». Дю Плесси высказался по поводу боя Махачев — Волкановски

28-летний южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси высказался по поводу предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.
«Если посмотреть на форму Ислама Махачева в прошлом бою, она была великолепной. Он был феноменален как в стойке, так и в борьбе с грэпплингом.
Но если говорить об ударке Александра Волкановски, то он ведь перебил Макса Холлоуэя. Как Ислам будет конкурировать с ним в стойке? Я думаю, что здесь шансы 50 на 50», — приводит слова Дю Плесси Sportskeeda.
Напомним, бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт в рамках турнира UFC 284.
Последний бой Ислам Махачев провёл с Чарльзом Оливейрой на UFC 280. Россиянин выиграл удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в лёгком дивизионе.
Ислам Махачев провёл 24 боя в профессиональной карьере, в которых одержал 23 победы и лишь единожды уступил сопернику.
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
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