Каннонье: после боя с Адесаньей я сразу пошёл в раздевалку и заплакал

Боец UFC Джаред Каннонье рассказал о своих эмоциях после поражения в поединке с Исраэлем Адесаньей.
«После боя с Адесаньей я сразу пошёл в раздевалку и заплакал. Не считаю, что слёзы — это слабость. Это биология, способ справиться со стрессом. Я не рыдал и не нуждался в утешении. Это просто слёзы разочарования. Мне не было грустно, только разочарование.
За 2022 год я провёл в октагоне около 59 минут. Это очень хорошо для меня, и это мне поможет.
Я бы хотел бой, который приблизит меня к титулу. Сейчас я занимаю третье место в рейтинге дивизиона, было бы хорошо подраться за звание претендента. Или можно подраться за хорошие деньги. В топ-10 есть достаточно парней, с которыми я хотел бы встретиться и хорошенько заработать», — приводит слова Каннонье MMA News.
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