Джошуа рассказал, что планирует записать рэп-альбом

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о том, что хочет выпустить музыкальный альбом в следующем году.
«За пределами тренажёрного зала мне нравятся все виды музыки, но в спортзале это хип-хоп. Мне нравится рок, рок довольно крутой, но я бы не назвал себя фанатом.
Я бы с удовольствием записал рэперский мини-альбом, потому что в этой жизни тебе нужно всегда пытаться что-то сделать.
Вы живёте только один раз, так почему бы и нет? Когда же выйдет мини-альбом Эй-Джея? Я бы, наверное, сказал – в следующем году. Если бы у меня было немного свободного времени, это было бы то, что я хотел бы сделать. Я уже говорил об этом с некоторыми музыкантами», — приводит слова Джошуа Metro.
Джошуа в ярости направляется к прохожему в подтрибунном помещении:
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