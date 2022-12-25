Джошуа: сложно преодолеть то, что я больше не участвую в гонке за чемпионство

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о проблеме, с которой он столкнулся в этом году.

«В этом году я проиграл бой, который вывел меня из чемпионской гонки. Ты постоянно борешься за чемпионство, ты постоянно участвуешь в гонке в течение длительного времени, это изматывает.



После того как я проиграл и наконец выбыл из гонки, преодоление этого было новым началом… То, к чему я привык, будучи в титульной гонке в течение семи лет, – наконец я понял, что это больше не моя норма. Да, это сложно преодолеть», — приводит слова Джошуа Metro.

Напомним, Энтони Джошуа свой последний бой провёл в августе с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.



Всего на счету британского боксёра 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых нокаутом, и три поражения.

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