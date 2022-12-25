Джошуа: сложно преодолеть то, что я больше не участвую в гонке за чемпионство

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о проблеме, с которой он столкнулся в этом году.
«В этом году я проиграл бой, который вывел меня из чемпионской гонки. Ты постоянно борешься за чемпионство, ты постоянно участвуешь в гонке в течение длительного времени, это изматывает.
После того как я проиграл и наконец выбыл из гонки, преодоление этого было новым началом… То, к чему я привык, будучи в титульной гонке в течение семи лет, – наконец я понял, что это больше не моя норма. Да, это сложно преодолеть», — приводит слова Джошуа Metro.
Напомним, Энтони Джошуа свой последний бой провёл в августе с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.
Всего на счету британского боксёра 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых нокаутом, и три поражения.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
- 25 декабря 2022
-
14:17
-
13:33
-
12:46
-
12:42
-
12:22
-
12:21
-
12:15
-
12:13
-
11:58
-
11:49
-
11:08
-
10:41
-
10:16
-
10:16
-
09:41
-
09:37
-
09:25
-
09:16
-
08:40
-
08:11
-
07:27
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2022
-
23:59
-
23:37
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:51
-
21:52
-
21:12
-
20:53
-
20:20
-
20:08
-
19:06