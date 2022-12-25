Джонни Уокер рассказал, кто выиграет титул в полутяжёлом весе UFC

Бразильский полутяжеловес UFC Джонни Уокер поделился мыслями о титульной схватке между Гловером Тейшейрой (33-8) и Джамалом Хиллом (11-1).

«Моя реакция на этот матч? Я не удивлён, ублюдки. Я знаю, что, если я выиграл бы две свои последние схватки, я сам мог бы сейчас драться за титул. Но моя мечта ещё жива. Я продолжу двигаться вперёд, продолжу взбираться вверх по рейтингу.



Тейшейра очень крепок и крайне опытен. Хилл моложе и быстрее него, но Гловер зрелый боец с большим количеством боёв за плечами. Болеть я буду за Гловера, но если победит Джамал – я не сильно расстроюсь.



Гловер дал Прохазке конкурентный бой, несмотря на разницу в возрасте. Он был медленнее, но он выглядел лучше в плане техники и точности. В предстоящем поединке букмекеры называют фаворитом Джамала, но я всё равно считаю, что у Гловера шансов больше», — приводит слова Уокера MMA News.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: