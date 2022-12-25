«Уже слишком поздно». Хэйни предупредил Ломаченко перед возможным боем

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни считает, что возраст украинца Василия Ломаченко станет критическим фактором в их бою, который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.

«Что меня ждёт? Огромные бои. Мы начнём с Ломаченко, а после того, как я выиграю, мы посмотрим, что дальше. Только большие бои. Я давно вызываю топовых парней. Я вызывал Лому с тех пор, как стал претендентом, и теперь я, наконец, получил своё. Лучшего времени и не придумаешь.

Я говорил его команде, что ему лучше подраться со мной, пока не стало слишком поздно. Что ж, этот момент настал. И он в этом убедится», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

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