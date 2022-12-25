«Уже слишком поздно». Хэйни предупредил Ломаченко перед возможным боем
Поделиться
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни считает, что возраст украинца Василия Ломаченко станет критическим фактором в их бою, который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.
«Что меня ждёт? Огромные бои. Мы начнём с Ломаченко, а после того, как я выиграю, мы посмотрим, что дальше. Только большие бои. Я давно вызываю топовых парней. Я вызывал Лому с тех пор, как стал претендентом, и теперь я, наконец, получил своё. Лучшего времени и не придумаешь.
Я говорил его команде, что ему лучше подраться со мной, пока не стало слишком поздно. Что ж, этот момент настал. И он в этом убедится», – сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.
Новость по темеДжэмейн Ортис назвал фаворита в бою Ломаченко и Хэйни
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
18:09
-
17:21
-
16:27
-
15:53
-
14:30
-
14:17
-
13:33
-
12:46
-
12:42
-
12:22
-
12:21
-
12:15
-
12:13
-
11:58
-
11:49
-
11:08
-
10:41
-
10:16
-
10:16
-
09:41
-
09:37
-
09:25
-
09:16
-
08:40
-
08:11
-
07:27
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2022
-
23:59
-
23:37
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:51
-
21:52
Партнерский контент