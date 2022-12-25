Дана Уайт рассказал, как скандал с наркотиками позволил UFC заключить сделку на $ 1,5 млрд

Президент UFC Дана Уайт рассказал о непростой истории заключения сделки на $ 1,5 млрд с американским телегигантом ESPN, с 2018 года транслирующим турниры бойцовского промоушена.

«Я расскажу вам сумасшедшую историю. Вы слышали о Джоне Скиппере? Он руководил ESPN, а теперь, насколько я знаю, он работает на DAZN. Он выглядел как самый квадратный парень на свете. Он ненавидел UFC и любил футбол.

Итак, наша сделка с FOX была завершена, и мы, очевидно, не собирались заключать с ними ещё одну сделку, поскольку у них проходила реструктуризация. Это была уже не та компания, с которой мы подписывали контракт.

Джона Скиппера сдал его кокаиновый дилер, из-за чего он был вынужден уйти c ESPN как раз в то время, когда мы пытались заключить сделку на трансляцию. И они сделали президентом Джимми Питару, долгие годы управлявшего Yahoo Sports. Отличный парень, ему нравится UFC. Так мы заключили сделку», – сказал Уайт в интервью журналисту Гранту Кардону.

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