В команде Тима Цзю отреагировали на слова Чарло о победе над ним одной рукой
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Глен Дженнингс, менеджер австралийского бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю (21-0, 15 KO), прокомментировал недавнее высказывание лидера дивизиона американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).
Напомним, после снятия с поединка из-за травмы Чарло, владеющий титулами WBC, WBA, IBF и WBO, заявил, что победил бы претендента одной рукой.
«Что касается комментария Чарло, то он просто продолжает недооценивать Тима. 21 другой боксёр делал то же самое, а Тим всё ещё не побеждён. Тим будет ждать его возвращения», – приводит слова Дженнингса издание «РИА Новости Спорт».
Ранее и сам Тим прокомментировал отмену боя с Чарло, который должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США).
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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