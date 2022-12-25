В команде Тима Цзю отреагировали на слова Чарло о победе над ним одной рукой

Глен Дженнингс, менеджер австралийского бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю (21-0, 15 KO), прокомментировал недавнее высказывание лидера дивизиона американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).

Напомним, после снятия с поединка из-за травмы Чарло, владеющий титулами WBC, WBA, IBF и WBO, заявил, что победил бы претендента одной рукой.

«Что касается комментария Чарло, то он просто продолжает недооценивать Тима. 21 другой боксёр делал то же самое, а Тим всё ещё не побеждён. Тим будет ждать его возвращения», – приводит слова Дженнингса издание «РИА Новости Спорт».

Ранее и сам Тим прокомментировал отмену боя с Чарло, который должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США).

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