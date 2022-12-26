«У него большой технический арсенал». Дмитрий Юн — о шансах Ломаченко одолеть Хэйни

Российский боксёр Дмитрий Юн поделился мнением о возможном поединке между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).
«Я думаю, Василию по силам одолеть Хэйни, потому что у него большой технический арсенал. И если я по себе могу судить, он настроится на этот бой, как на последний, то есть победа или смерть. А так – да, возраст всё равно берёт своё. Уже потихонечку заметно, что Ломаченко не в той форме, в какой он был раньше. Раньше он включал прессинг и контроль с первых раундов. Сейчас это есть, но уже под спад пошло.
Например, с Лопесом первую половину боя пассивно провёл. Не знаю, может быть, это их тактика – набирать обороты от раунда к раунду. Нельзя же быть уверенным, что ты заберёшь все раунды во второй половине, и отдавать первую половину. А так, я думаю, что Ломаченко ещё может стать чемпионом», — сказал Юн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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