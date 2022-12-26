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Шлеменко отреагировал на перелом Дацика

Шлеменко отреагировал на перелом Дацика
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поддержал Вячеслава Дацика, сломавшего палец во время поединка с Павлом Шульским. Из бой состоялся 16 декабря в рамках основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Выздоравливай, Слава», — написал Шлеменко в комментариях к одному из постов Дацика в соцсетях.

«Благодарю», – ответил Вячеслав.

Напомним, поединок между Дациком и Шульским продлился все три запланированных раунда и завершился победой Вячеслава единогласным судейским решением. Ранее Дацик проводил поединок с соотечественником Ильясом Якубовым и потерпел поражение единогласным решением судей.

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