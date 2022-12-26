Сауль Альварес показал фото с 15-летней дочкой

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией со своей дочкой Эмили. Ей сейчас 15 лет.

Фото: Из личного архива Сауля Альвареса

Напомним, в последнем бою Альварес встречался с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) одержал Сауль. Для мексиканца эта победа стала 58-й в карьере при двух поражениях и двух ничьих. Головкин, в свою очередь, потерпел второе поражение. В активе казахстанского боксёра 52 победы и одна ничья.

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