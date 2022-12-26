Боец UFC рассказал об отработке техники ударов в ММА
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением о важности отработки техники ударов в ММА.
«В нашем деле важно иметь хорошо поставленный удар. А значит, нужно постоянно отрабатывать комбинации, подключать в работу многие группы мышц и выполнять разные комплексы.
Для этого есть большое количество упражнений: на мешке, спарринги, «бой с тенью». Важно также работать над скоростью маневренности и реакции. Допускается использование специального снаряжения. Многие забывают о дыхании, однако оно тоже важно», — написал Петросян у себя в социальных сетях.
Ранее Армен рассказал о серии упражнений, направленных на повышение выносливости.
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