Боец UFC рассказал об отработке техники ударов в ММА

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением о важности отработки техники ударов в ММА.



«В нашем деле важно иметь хорошо поставленный удар. А значит, нужно постоянно отрабатывать комбинации, подключать в работу многие группы мышц и выполнять разные комплексы.



Для этого есть большое количество упражнений: на мешке, спарринги, «бой с тенью». Важно также работать над скоростью маневренности и реакции. Допускается использование специального снаряжения. Многие забывают о дыхании, однако оно тоже важно», — написал Петросян у себя в социальных сетях.

Ранее Армен рассказал о серии упражнений, направленных на повышение выносливости.