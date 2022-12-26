А. Емельяненко назвал главу российского промоушена, с которым больше не хочет работать

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что больше не хочет сотрудничать с руководителем Hardcore FC Анатолием Сульяновым. Емельяненко проводил спарринг-реванш с Вячеславом Дациком в рамках промоушена Сульянова. Александр тогда проиграл техническим нокаутом.



«Правда ли, что я сам вызвал Дацика и провоцировал его, как говорил Анатолий? Нет, я не вызывал. Толя сам упрашивал меня на эту минутку, мол, будет показуха. Пошёл ему навстречу, но теперь понял, кто он такой. Я уважаю Максима Каганского, он человек слова и дела, теперь если и будет сотрудничество с Hardcore, то только через него. С Анатолием я работать не хочу», — приводит слова Емельяненко «РБК Спорт».

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