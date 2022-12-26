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Экс-чемпион мира в среднем весе бросил вызов Тимофею Цзю

Экс-чемпион мира в среднем весе бросил вызов Тимофею Цзю
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Бывший чемпион мира в среднем весе американец Тони Харрисон вызвался заменить травмированного Джермелла Чарло в поединке с австралийцем русского происхождения Тимом Цзю. Ранее стало известно, что их бой отложен на неопределённый срок. Изначально он должен был состояться 28 января 2023 года.

«Я заменю Чарло, чтобы Тиму не пришлось опять сидеть без дела шесть месяцев», — написал Харрисон у себя в социальных сетях.

Тимофей на профессиональном ринге провёл 21 поединок, добыв победу в каждом из них (15 побед были одержаны нокаутом). В активе Чарло 35 боёв в профессиональной карьере, в которых он потерпел всего одно поражение. Также один бой завершился ничьей. В своём последнем поединке, который состоялся в мае 2022 года, Джермелл одержал победу техническим нокаутом над Брайаном Карлосом Кастаньо.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:

Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму Сын Кости Цзю остался без соперника! Чарло так старался, что получил травму
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