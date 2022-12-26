Джо Роган отреагировал на смерть члена Зала славы UFC Стефана Боннара
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал смерть американского бойца, члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Боннар ушёл из жизни 22 декабря в возрасте 45 лет.
«Мы потеряли настоящую легенду. Покойся с миром. Стефан Боннар и Форрест Гриффин участвовали в битве на Spike TV в 2005 году, которая была настолько дикой и зрелищной, что навсегда изменила ход UFC и мира смешанных единоборств. Тебя никогда не забудут», — написал Роган у себя в социальных сетях.
За время профессиональной карьеры Боннар принял участие в 24 боях, в которых одержал 15 побед (три из них были добыты нокаутом) и потерпел девять поражений. Последний поединок в UFC он провёл в 2012 году, проиграв Андерсону Силве.
Новость по темеСкончался член Зала славы UFC Стефан Боннар
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