Джо Роган отреагировал на смерть члена Зала славы UFC Стефана Боннара

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал смерть американского бойца, члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Боннар ушёл из жизни 22 декабря в возрасте 45 лет.



«Мы потеряли настоящую легенду. Покойся с миром. Стефан Боннар и Форрест Гриффин участвовали в битве на Spike TV в 2005 году, которая была настолько дикой и зрелищной, что навсегда изменила ход UFC и мира смешанных единоборств. Тебя никогда не забудут», — написал Роган у себя в социальных сетях.



За время профессиональной карьеры Боннар принял участие в 24 боях, в которых одержал 15 побед (три из них были добыты нокаутом) и потерпел девять поражений. Последний поединок в UFC он провёл в 2012 году, проиграв Андерсону Силве.

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