Хамзат Чимаев: я готов
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев посетовал на то, что промоушен UFC никак не может подобрать ему следующего соперника. По словам Чимаева, многие бойцы просто отказываются от поединка с ним.
«Я просто хочу драться. Дайте мне кого-нибудь. Если эти парни убегут от меня, просто дайте мне хоть кого-то. Я готов», — сказал Чимаев на своём канале в YouTube.
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём автомобиле:
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