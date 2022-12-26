Хамзат Чимаев: я готов

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев посетовал на то, что промоушен UFC никак не может подобрать ему следующего соперника. По словам Чимаева, многие бойцы просто отказываются от поединка с ним.



«Я просто хочу драться. Дайте мне кого-нибудь. Если эти парни убегут от меня, просто дайте мне хоть кого-то. Я готов», — сказал Чимаев на своём канале в YouTube.



Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём автомобиле: