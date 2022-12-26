Фоторепортаж с турнира промоушена ARENA с главным боем Балаев — Оев
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20 декабря в Москве состоялся турнир, организованный промоушеном ARENA Fighting. Спортивное шоу проходило на концертной площадке «ГЛАВCLUB». Главным событием мероприятия было противостояние российского бойца смешанных единоборств Марата Балаева по прозвищу Мотиватор и звезды боёв в YouTube Амирхана Оева. Их бой продлился всю дистанцию и завершился победой Балаева единогласным решением судей.
Помимо спортсменов из Российской Федерации, в турнире принимали участие бойцы из Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран. «Чемпионат» предлагает фоторепортаж с турнира.
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