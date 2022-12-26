«Всё может произойти». Исмаилов объяснил, почему потребовал 50 млн за бой с Никулиным

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов объяснил, почему потребовал 50 млн рублей за боксёрский поединок со звездой поп-MMA Тимуром Никулиным, который, как ожидается, состоится в начале следующего года.

«Послушайте, с любым есть риск. Ты выходишь туда, и «размахайки» могут быть… Что хочешь, может произойти. Опять же, мы сделаем всё, что бы ни произошло. Мы будем готовиться как на хорошего профессионала, но мы должны понимать, что это для меня шаг назад. А если что-то произойдёт, что в этом спорте случается, лаки-панч, то это десять шагов назад. Никто не скажет, что это была случайность», – приводит слова Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою в декабре Исмаилов победил единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44) бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.