«Отправит его в галактику». Украинец Редкач дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри

Скандальный украинский боксёр Иван Редкач, в прошлом член национальной сборной, высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и соотечественником Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Тайсон сначала отправит его в галактику, а затем в Верховную Раду Украины. На этом закончится карьера Усика. Тайсон Фьюри и Усик находятся на разных уровнях бокса. Я был на трёх или четырёх боях Фьюри в зале, и это было невероятно.

Я был на его боях с Деонтеем Уайлдером, и после того, как он падал в нокдаун, я не верил, что он встанет, а он просто как терминатор поднялся за несколько секунд и не проиграл в итоге ни одного боя ему», – приводит слова Редкача издание Allboxing.

Ранее своим прогнозом на бой Усика и Фьюри поделился австралийский средневес Тим Цзю.

Новость по теме Тим Цзю предсказал исход боя Усика и Фьюри

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: