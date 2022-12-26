Бойцы UFC рассказали о своём отношении к алкоголю
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Бойцы UFC рассказали в интервью журналисту UFC Джеймсу Линчу о своём отношении к алкоголю в межсезонье.
Роберт Уиттакер, экс-чемпион UFC: «Всё зависит от того, начинается ли вечер или нет. Я обычно начинаю с пива. Холодного пива, чтобы раскачаться. Получить углеводы [смеётся]».
Леон Эдвардс, чемпион UFC: «Виски и кола. Это мой выбор».
Александар Ракич: «Мне нравится кола без сахара. Это мой выбор. Я не пью алкоголь. Раз в четыре-пять месяцев могу пропустить бокал-два красного вина».
Сириль Ган: «Любимый напиток? Карибский ром. Ещё мне нравится ти-пунш. Это коктейль, где есть немного рома и мёда».
Рэнди Кутюр, экс-чемпион UFC: «Я поклонник бурбона и шотландского виски».
Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд:
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