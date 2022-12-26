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«Он является проблемой для дивизиона». Бывший соперник Махачева — о Царукяне

«Он является проблемой для дивизиона». Бывший соперник Махачева — о Царукяне
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Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дрю Добер высказался о российском соседе по дивизиону Армане Царукяне, в середине декабря победившем единогласным решением судей казахстанца Дамира Исмагулова.

«У Армана ловкая борьба и хороший контроль. Он знает, как ему нужно побеждать. Это определённо не тот стиль боя, который мне нравится, но в любом случае Арман смотрелся великолепно. К тому же он ещё молод.

Я считаю, что он победил в бою с [Матеушем] Гамротом. С тех пор как он вышел на коротком уведомлении против Ислама Махачева, он хорошо поднялся. И он является проблемой для лёгкого дивизиона», – сказал Добер в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

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