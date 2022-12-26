«Он является проблемой для дивизиона». Бывший соперник Махачева — о Царукяне
Поделиться
Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дрю Добер высказался о российском соседе по дивизиону Армане Царукяне, в середине декабря победившем единогласным решением судей казахстанца Дамира Исмагулова.
«У Армана ловкая борьба и хороший контроль. Он знает, как ему нужно побеждать. Это определённо не тот стиль боя, который мне нравится, но в любом случае Арман смотрелся великолепно. К тому же он ещё молод.
Я считаю, что он победил в бою с [Матеушем] Гамротом. С тех пор как он вышел на коротком уведомлении против Ислама Махачева, он хорошо поднялся. И он является проблемой для лёгкого дивизиона», – сказал Добер в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Новость по теме«Он дерётся как болван». Царукян объяснил, почему не считает Чендлера опасным соперником
Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
23:39
-
22:57
-
22:44
-
22:30
-
21:42
-
21:03
-
20:45
-
20:06
-
19:33
-
18:47
-
18:13
-
17:53
-
17:39
-
17:01
-
16:48
-
15:50
-
14:57
-
14:57
-
14:36
-
14:13
-
13:46
-
13:29
-
12:53
-
12:36
-
11:47
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:21
-
10:20
-
10:00
-
09:44
-
00:45
-
00:29
-
00:07
Партнерский контент