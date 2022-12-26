Оливейра сообщил, что отказался от выступления на UFC 283

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра сообщил, что отказался от идеи выступить на турнире UFC 283, который состоится 22 января в Рио-де-Жанейро.
«Я очень хотел стать частью этого турнира UFC и очень хотел подраться в Бразилии, где я не выступал уже многие годы. Было бы здорово выступить на этом турнире против хорошего парня…
Однако затем мы с командой решили, что это неподходящий момент, мне нужен отдых из-за травм. К тому же, я хотел побыть с семьёй. В целом же, ничего не изменилось. Мне по-прежнему хочется тренироваться, и я работаю как сумасшедший», – сказал боец в подкасте Super Lutas.
В своём последнем бою на UFC 280 в октябре Оливейра проиграл удушающим приёмом россиянину Исламу Махачеву.
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре
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