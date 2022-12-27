Оливейра: не чувствовал давления в бою с Махачевым. Он просто был лучше меня

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра признался, что не испытывал психологических проблем в преддверии поединка с россиянином Исламом Махачевым, несмотря на попытки команды последнего оказать на него давление в медиа.
«В бою с Махачевым я не чувствовал никакого давления. Он просто оказался лучше меня. Я ещё не пересматривал бой, для меня это не так уж и важно. Это была плохая ночь. Больше мне нечего сказать. Вы знаете, я всегда честен. Я задумывался о поражении, но другого объяснения нет», – сказал Оливейра в подкасте Super Lutas.
Напомним, поединок Оливейры и Махачева состоялся на турнире UFC 280 в октябре и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.
Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC:
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