Оливейра объяснил, почему не стал бы менять подготовку к реваншу с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра не считает, что его поражение в бою с россиянином Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC 280, кроется в неправильной подготовке.

Напомним, поединок Оливейры и Махачева прошёл в октябре в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.

«Я ничего не стал бы менять в реванше, потому что я знаю, как упорно тренировался. Что же касается самого боя, то здесь я ничего не могу сказать, кроме того, что Ислам был лучше меня. Я не стал бы менять тренировочный лагерь или весосгонку. Я бы ничего не стал менять», – сказал Оливейра в подкасте Super Lutas.

Ранее в интервью Оливейра сообщил, что отказался от выступления на UFC 283.

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