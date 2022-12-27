Бёрнс: мне нравится, что Чимаев вызывает на бой всех подряд

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс высказался о бывшем сопернике шведе Хамзате Чимаеве.
«Я не думаю, что он потерял себя из-за популярности. Он просто себя не нашёл. Всё произошло слишком быстро для него, через два или три боя. Но он уже был зверем. Он взлетел в самом начале, и мне это нравится.
У него есть индивидуальность. И я не буду сейчас говорить о проваленных взвешиваниях и скандалах… Мне нравится стиль парня, который вызывает всех подряд. Парня, у которого не бывает сомнений.
Единственное, что мне не нравится, это его разговоры о дивизионе выше. Когда его спросили о Роберте [Уиттакере], он сказал, что считает его хорошим парнем, а ещё они вместе тренировались… Что за ерунда? И вот он уже приятный. Хотя он говорил всякое дерьмо о Пауло Косте», – сказал Бёрнс в интервью YouTube-каналу Super Lutas.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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