«Не узнаешь правду». Экс-соперник иронично отреагировал на травму Чарло перед боем с Цзю
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) аргентинец Брайан Кастаньо, в прошлом дважды встречавшийся с американцем Джермеллом Чарло, отреагировал на новость о его травме и переносе поединка с австралийцем Тимом Цзю.
Примечательно, что в начале года Кастаньо подвергся критике от Чарло перед их реваншем из-за разрыва бицепса, вследствие чего поединок был перенесён.
«Надеюсь, что Чарло представит медицинские доказательства, подтверждающие, что травма, о которой он говорит, существует. С ним никогда не узнаешь правду. В любом случае теперь он поймёт, что травмы случаются в боксе. Что посеешь, то и пожнёшь», – приводит слова Кастаньо издание BoxingScene.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:
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