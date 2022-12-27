Хабиб Нурмагомедов прокатился верхом на коне. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. На одном из снимков Хабиб едет верхом на коне.
«Приятно познакомиться», — подписал фотографии Хабиб.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА.
«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:
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