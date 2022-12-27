Тренер Исмаилова назвал бойцов из России, которые могут стать чемпионами UFC в 2023 году

Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, поделился мыслями о бойцах из России, которые могут стать чемпионами UFC в 2023 году. По словам Рамазана, ими могут быть Пётр Ян, Магомед Анкалаев, Сергей Павлович и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.
«Все шансы есть у Петра Яна – одна-две победы и он вернётся в гонку. Не знаю, дадут ли титульник Анкалаеву. Как я понял, он не интересен UFC. Как боец он топовый, но там ты должен работать в медиапространстве. Хабиб это вовремя прохавал. Если Магомед уловит момент и начнёт работать в этом направлении, шансы забрать пояс есть. Также хорошие шансы у Сергея Павловича. После поражения от Оверима он взлетел, как ракета, и всех разнёс. У Чимаева тоже есть все для чемпионства», – приводит слова Рамазана Исмаилова «РБ Спорт».
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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