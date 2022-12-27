«Это будет отличный бой». Дмитрий Бивол назвал приоритетного соперника

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол высказался о желании провести поединок с соотечественником, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.



«Я хочу быть абсолютным чемпионом. Это моя цель. Мой приоритет — драться ещё за один пояс. Конечно, это [бой с Бетербиевым] был бы отличный бой. Я хотел бы сразиться за его пояса. И я знаю, что он тоже хочет драться. Это будет отличный поединок. Он сильный противник», — сказал Бивол на канале Fight Hub TV в YouTube.

В общей сложности Дмитрий провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал — 11 раз победы были добыты нокаутом.

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