Джермелл Чарло сделал заявление о переносе боя с Тимом Цзю

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о переносе поединка с австралийцем русского происхождения Тимом Цзю. Изначально их бой должен был состояться 28 января 2023 года, но был отложен на неопределённый срок из-за травмы Чарло. Сообщалось, что он получил травму руки.



«37 боёв за время карьеры и ни разу не приходилось переносить поединки. Я никогда не отступлю. Ни перед кем. Я король первого среднего веса. Я восстановлюсь и подарю своим поклонникам два боя в этом году», — написал Чарло.



На счету Джермелла 37 поединков в профессиональной карьере, в которых он потерпел всего одно поражение. Также один бой завершился ничьей. У Тимофея на профессиональном ринге 21 поединок. Тимофей ни разу не проиграл.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: