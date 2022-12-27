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Джермелл Чарло показал заключение врачей по поводу своего перелома. Фото

Джермелл Чарло показал заключение врачей по поводу своего перелома. Фото
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал заключение доктора по поводу своей травмы. Напомним, в конце января следующего года Чарло должен был провести поединок с австралийцем русского происхождения Тимом Цзю. Теперь бой перенесён на неопределённый срок.

В заключении говорится, что Чарло получил перелом левой ладьевидной кости и перелом основания пятой пястной кости. На повреждённую руку ему наложат повязку. Кроме того, он получил рекомендацию воздерживаться от тренировок, на которых мог бы задействовать руку, в течение двух месяцев.

Фото: https://twitter.com/TwinCharlo

Фото: https://twitter.com/TwinCharlo

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

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