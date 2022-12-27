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Олимпийский призёр по боксу рассказал, почему Фьюри победит Усика

Олимпийский призёр по боксу рассказал, почему Фьюри победит Усика
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Британский супертяжеловес бронзовый призёр Олимпийских игр Дэвид Прайс высказал мнение, что его соотечественник Тайсон Фьюри воспользуется своими габаритами и одолеет украинца Александра Усика в случае их боя.

«Когда Джошуа попытался использовать свои габариты во втором бою с Усиком, я почувствовал, что Александр начал утомляться. Что Тайсон Фьюри делает лучше, чем кто-либо другой, так это использует свои размеры в своих же интересах. Это одна из его самых сильных сторон.

Фьюри – эксперт в этом вопросе. Думаю, он окажется просто слишком большим для Усика. Полагаю, он навалится на него всем телом, будет драться грязно и выиграет. Отдаю Фьюри победу по очкам», — приводит слова Прайса BoxingScene со ссылкой на ID Boxing.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

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