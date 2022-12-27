Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор покатался верхом на коне. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Макгрегор показал несколько снимков, где он катался верхом на лошади.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, в середине декабря 2022 стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении ирландца нет. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В общей сложности Макгрегор провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор встал за штурвал своей новой яхты:
- 27 декабря 2022
-
15:57
-
15:17
-
15:05
-
14:37
-
13:18
-
12:07
-
11:32
-
11:19
-
10:59
-
10:24
-
10:19
-
10:10
-
09:30
-
09:13
-
03:00
-
00:50
-
00:49
-
00:15
- 26 декабря 2022
-
23:39
-
22:57
-
22:44
-
22:30
-
21:42
-
21:03
-
20:45
-
20:06
-
19:33
-
18:47
-
18:13
-
17:53
-
17:39
-
17:01
-
16:48
-
15:50
-
14:57