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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор покатался верхом на коне. Фото

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор покатался верхом на коне. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими свежими фотографиями. Макгрегор показал несколько снимков, где он катался верхом на лошади.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в середине декабря 2022 стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении ирландца нет. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В общей сложности Макгрегор провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор встал за штурвал своей новой яхты:

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