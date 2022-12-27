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«Не всё так однозначно». Тренер Исмаилова — о бое чемпионов UFC Махачева и Волкановски

«Не всё так однозначно». Тренер Исмаилова — о бое чемпионов UFC Махачева и Волкановски
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионами UFC Исламом Махачевым (Россия) и Александром Волкановски (Австралия). Махачев обладает титулом в лёгком весе, Волкановски — в полулёгком. Их поединок состоится в феврале следующего года.

«Мне очень интересно, как пройдёт это противостояние. Не всё так однозначно, как нам кажется. Я думаю, этот бой может удивить всех, потому что все отдают предпочтение Исламу, но Волкановски не так прост. Я смотрел его бои. Если он найдёт противоядие от борьбы, то в стойке он не проиграет Исламу», – сказал Рамазан Исмаилов в интервью на канале «РБ Спорт: Единоборства» в YouTube.

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