«Не всё так однозначно». Тренер Исмаилова — о бое чемпионов UFC Махачева и Волкановски

Рамазан Исмаилов, брат и тренер известного бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионами UFC Исламом Махачевым (Россия) и Александром Волкановски (Австралия). Махачев обладает титулом в лёгком весе, Волкановски — в полулёгком. Их поединок состоится в феврале следующего года.
«Мне очень интересно, как пройдёт это противостояние. Не всё так однозначно, как нам кажется. Я думаю, этот бой может удивить всех, потому что все отдают предпочтение Исламу, но Волкановски не так прост. Я смотрел его бои. Если он найдёт противоядие от борьбы, то в стойке он не проиграет Исламу», – сказал Рамазан Исмаилов в интервью на канале «РБ Спорт: Единоборства» в YouTube.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
- 27 декабря 2022
-
17:47
-
17:44
-
16:38
-
15:57
-
15:17
-
15:05
-
14:37
-
13:18
-
12:07
-
11:32
-
11:19
-
10:59
-
10:24
-
10:19
-
10:10
-
09:30
-
09:13
-
03:00
-
00:50
-
00:49
-
00:15
- 26 декабря 2022
-
23:39
-
22:57
-
22:44
-
22:30
-
21:42
-
21:03
-
20:45
-
20:06
-
19:33
-
18:47
-
18:13
-
17:53
-
17:39
-
17:01