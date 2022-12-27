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Энтони Смит: UFC нужны в судьях люди, которые понимают, что вообще творится в октагоне

Энтони Смит: UFC нужны в судьях люди, которые понимают, что вообще творится в октагоне
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Американский боец смешанных единоборств в полутяжёлом весе Энтони Смит раскритиковал судейство в UFC на примере боя Пэдди Пимблетта с Джаредом Гордоном.

«Я часто звучу как хейтер, но поймите, я отношусь к судьям критически только потому, что это серьёзно, от них часто зависит исход боя. Мне нравится Пэдди Пимблетт, он необычный боец, хороший, но не элитный. Но бой с Гордоном он проиграл. Возможно, у Джареда теперь уже не будет шанса ещё раз с ним подраться, остановить его победную серию, и к тому же он лишился бонуса.

Судьи должны понимать, насколько сложно провести тейкдаун. Нужно посадить туда бывших бойцов, которые будут понимать, что вообще творится в октагоне», — приводит слова Смита MMAFighting.

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