Энтони Смит: UFC нужны в судьях люди, которые понимают, что вообще творится в октагоне
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств в полутяжёлом весе Энтони Смит раскритиковал судейство в UFC на примере боя Пэдди Пимблетта с Джаредом Гордоном.
«Я часто звучу как хейтер, но поймите, я отношусь к судьям критически только потому, что это серьёзно, от них часто зависит исход боя. Мне нравится Пэдди Пимблетт, он необычный боец, хороший, но не элитный. Но бой с Гордоном он проиграл. Возможно, у Джареда теперь уже не будет шанса ещё раз с ним подраться, остановить его победную серию, и к тому же он лишился бонуса.
Судьи должны понимать, насколько сложно провести тейкдаун. Нужно посадить туда бывших бойцов, которые будут понимать, что вообще творится в октагоне», — приводит слова Смита MMAFighting.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
19:21
-
19:10
-
18:25
-
17:47
-
17:44
-
16:38
-
15:57
-
15:17
-
15:05
-
14:37
-
13:18
-
12:07
-
11:32
-
11:19
-
10:59
-
10:24
-
10:19
-
10:10
-
09:30
-
09:13
-
03:00
-
00:50
-
00:49
-
00:15
- 26 декабря 2022
-
23:39
-
22:57
-
22:44
-
22:30
-
21:42
-
21:03
-
20:45
-
20:06
-
19:33
-
18:47
-
18:13
Партнерский контент