Джойс: Фьюри, побей Усика, а затем сразись со мной

Британский боксёр Джо Джойс выразил надежду, что получит титульный поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, если тот победит украинца Александра Усика в 2023 году.

Ранее Цыганский король утверждал, что хотел бы провести защиту титула с Джойсом.

«Я надеюсь, Фьюри сдержит своё слово и будет драться со мной следующим. Побей Усика, а затем сразись со мной», — сказал Джойс в интервью SecondsOut.com.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся в сентябре этого года, Джо Джойс нокаутировал в 11-м раунде новозеландца Джозефа Паркера. Фьюри в предыдущем бою финишировал в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору, в третий раз защитив титул.

Ожидается, что весной 2023 года Цыганский король проведёт бой с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO Александром Усиком.

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