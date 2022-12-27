Фьюри назвал бой, который вдохновил его стать боксёром

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, после какого поединка стал всерьёз интересоваться боксом.
«Моё первое яркое воспоминание о боксе — бой между Ленноксом Льюисом и Хасимом Рахманом. Мы тогда ждали этого поединка всю ночь, и Рахман уложил Льюиса в первых раундах. Это моё действительно самое яркое воспоминание о боксе. Я, безусловно, и раньше смотрел бокс, но до того боя он меня не очень сильно интересовал», — заявил Фьюри в интервью IFL TV.
Тайсон Фьюри свой последний поединок провёл с Дереком Чисорой и одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Всего у британца 33 победы в 34 поединках и одна ничья.
В начале 2023 года Фьюри может провести бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
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