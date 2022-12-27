Хэйни: покажу, что Ломаченко на самом деле не мастер в своём деле
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе, американский боксёр Дэвид Хэйни высказался о возможном поединке со звёздным украинским ветераном Василием Ломаченко.
«Готов драться когда угодно и где угодно и говорил об этом много раз. У меня должно быть право голоса и возможность решать, когда я проведу бой. Я люблю драться, и мне без разницы, когда это будет. Я собираюсь выиграть. Но хотелось бы сделать это до начала Рамадана.
Ломаченко намного меньше, чем я думал. Многие говорят, что он не настоящий легковес, но у него было достаточно времени, чтобы привыкнуть к этому дивизиону. Боб Арум может считать его мастером, но для меня это не так. Он обычный боец и человек, как и я. И я покажу, что он не мастер», — цитирует Хэйни BoxingScene.
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