Токов проведёт титульный бой на Bellator 290 после отмены боя Немкова

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов проведёт титульный бой за чемпионский пояс Bellator в средней весовой категории с американским чемпионом Джонни Эблином.
По информации официального сайта Bellator, поединок Токова с Эблином станет соглавным событием турнира Bellator 290, который должен пройти 5 февраля в Калифорнии. Ранее на этом же турнире должен был состояться бой российского чемпиона промоушена Вадима Немкова с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.
Главным событием турнира Bellator 290 станет бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.
Анатолий Токов провёл семь поединков в рамках Bellator и одержал победы во всех них. В последнем бою на турнире Bellator 282, который состоялся в июне, Токов одержал досрочную победу над Мухаммадом Абдуллой.
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