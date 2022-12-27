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Токов проведёт титульный бой на Bellator 290 после отмены боя Немкова

Токов проведёт титульный бой на Bellator 290 после отмены боя Немкова
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов проведёт титульный бой за чемпионский пояс Bellator в средней весовой категории с американским чемпионом Джонни Эблином.

По информации официального сайта Bellator, поединок Токова с Эблином станет соглавным событием турнира Bellator 290, который должен пройти 5 февраля в Калифорнии. Ранее на этом же турнире должен был состояться бой российского чемпиона промоушена Вадима Немкова с кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.

Главным событием турнира Bellator 290 станет бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Анатолий Токов провёл семь поединков в рамках Bellator и одержал победы во всех них. В последнем бою на турнире Bellator 282, который состоялся в июне, Токов одержал досрочную победу над Мухаммадом Абдуллой.

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Источник: Анатолий Токов сразится за титул Bellator в марте
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