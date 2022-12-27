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Экс-чемпион мира: Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Фьюри

Экс-чемпион мира: Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Фьюри
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Бывший чемпион мира, ныне известный тренер Барри Макгиган считает, что украинский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик доставит немало проблем непобеждённому британцу, обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.

«Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика. Посмотрите на его послужной список и назовите соперника оттуда, который был бы похож на Усика, то есть обладал бы похожей скоростью, мастерством и темпом. Там таких нет. Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Тайсона Фьюри, запомните мои слова», — написал Макгиган на своей странице в одной из социальных сетей.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.

Усик против Фьюри. Мы ждали этот бой 20 лет! Усик против Фьюри. Мы ждали этот бой 20 лет!
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