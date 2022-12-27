Экс-чемпион мира: Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Фьюри

Бывший чемпион мира, ныне известный тренер Барри Макгиган считает, что украинский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик доставит немало проблем непобеждённому британцу, обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.
«Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика. Посмотрите на его послужной список и назовите соперника оттуда, который был бы похож на Усика, то есть обладал бы похожей скоростью, мастерством и темпом. Там таких нет. Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Тайсона Фьюри, запомните мои слова», — написал Макгиган на своей странице в одной из социальных сетей.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.
- 27 декабря 2022
-
23:39
-
23:11
-
22:31
-
21:47
-
21:19
-
20:47
-
20:11
-
19:53
-
19:21
-
19:10
-
18:25
-
17:47
-
17:44
-
16:38
-
15:57
-
15:17
-
15:05
-
14:37
-
13:18
-
12:07
-
11:32
-
11:19
-
10:59
-
10:24
-
10:19
-
10:10
-
09:30
-
09:13
-
03:00
-
00:50
-
00:49
-
00:15
- 26 декабря 2022
-
23:39
-
22:57
-
22:44