Экс-чемпион мира: Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Фьюри

Бывший чемпион мира, ныне известный тренер Барри Макгиган считает, что украинский боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик доставит немало проблем непобеждённому британцу, обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.



«Фьюри ещё никогда не дрался с кем-то вроде Усика. Посмотрите на его послужной список и назовите соперника оттуда, который был бы похож на Усика, то есть обладал бы похожей скоростью, мастерством и темпом. Там таких нет. Усик — единственный в своём роде, и он вызовет кошмары у Тайсона Фьюри, запомните мои слова», — написал Макгиган на своей странице в одной из социальных сетей.



Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.