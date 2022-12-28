«Скоро будем покорять Америку». Хасбик показал визу в США. Фото

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией американской визы.



«Скоро будем покорять Америку», — подписал фото Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова

Напомним, в сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном Даны Уайта. Сообщалось, что контракт подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.

Хасбик посетил Аргентину перед чемпионатом мира по футболу: