«Скоро будем покорять Америку». Хасбик показал визу в США. Фото

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией американской визы.
«Скоро будем покорять Америку», — подписал фото Хасбик.
Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова
Напомним, в сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном Даны Уайта. Сообщалось, что контракт подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.
Хасбик посетил Аргентину перед чемпионатом мира по футболу:
- 28 декабря 2022
-
10:26
-
10:22
-
10:03
-
09:24
-
09:13
-
00:50
- 27 декабря 2022
-
23:39
-
23:11
-
22:31
-
21:47
-
21:19
-
20:47
-
20:11
-
19:53
-
19:21
-
19:10
-
18:25
-
17:47
-
17:44
-
16:38
-
15:57
-
15:17
-
15:05
-
14:37
-
13:18
-
12:07
-
11:32
-
11:19
-
10:59
-
10:24
-
10:19
-
10:10
-
09:30
-
09:13
-
03:00